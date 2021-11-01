Перинатальный центр в Рязани не станут отдавать под ковидный госпиталь

Губернатор Николай Любимов решил не передавать областной перинатальный центр для переоборудования под ковидный госпиталь. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению экспертного совета при правительстве Рязанской области Светлану Петрову. По ее словам, после такого переоборудования было бы сложно восстановить работу центра.

«Это большая победа для нас всех. Надо понимать, что после передачи перинатального центра для ковидных больных сложно восстанавливать флору лечебного учреждения для лечения детей. Мы очень благодарны, что было принято такое разумное решение», — отметила Петрова.

Напомним, ранее власти сообщали, что рассматривают возможность размещения в перинатальном центре ковидного госпиталя. В середине октября министр Андрей Прилуцкий уже уточнял, что пока такой вопрос не стоит.