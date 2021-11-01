Невакцинированные пациенты попадают в больницы Рязани целыми семьями

В Рязанской области заметно выросло количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На данный момент госпитализированы почти тысяча человек.

По данным телеканала «Ока», многих пациентов из районов доставляют в ОКБ, так как в муниципальных больницах нет кислородных коек. Известно, что более 90% госпитализированных пациентов не были вакцинированы. По словам главврача рязанской областной клинической больницы, нередко встречаются случаи, когда невакцинированные пациенты погибают целыми семьями.

«Два брата лежали на соседних кроватях. Оба по каким-то причинам, к сожалению, не вакцинировались, и у них заболевание протекало тяжело. У обоих закончилось все трагически», — рассказал Андрей Карпунин.

По данным региональной опергруппы, за минувшие сутки в Рязанской области зафиксировали еще 241 случай заражения коронавирусной инфекцией. Число смертей с начала пандемии приближается к 1500. По словам врачей, справиться с вирусом можно только путем достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации.

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