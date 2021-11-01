Больше половины жителей Рязанской области поучаствовали в переписи

1 ноября в Рязани прошло заседание комиссии по проведению переписи населения 2020 года. Провела его первый зампред регионального правительства Анна Рослякова.

Согласно отчету Росляковой, всего в Рязанской области в переписи поучаствовали более 50 % населения. Самые высокие показатели продемонстрировали Путятинский, Сасовский, Ухоловский, Шацкий, Михайловский и Александро-Невский районы - более 70%.

В ходе совещания участники также обсудили продвижение электронного варианта переписи через портал Госуслуги и организацию переписи в свободных компьютерных зонах на предприятиях. Напомним, проведение всероссийской переписи населения 2020 года перенесли на осень 2021-го из-за эпидемической обстановки. В переписи можно принять участие на цифровом портале Госуслуги и центрах “Мои Документы”.