Похититель 14-летней девочки в Ряжске признал вину, но его взяли под стражу

Похитителя 14-летней девочки в взяли под стражу и отправили в СИЗО.

Похитителя 14-летней девочки в Ряжске взяли под стражу и отправили в СИЗО. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области. Мужчина уже во всем сознался, и ему предъявили обвинение.

По данным следователей Скопинского МСО, днем 26 октября 2021 года обвиняемый похитил 14-летнюю девочку, бросив ее в багажник автомобиля. Но подростку удалось покинуть машину. Она сначала перелезла в салон, а потом выпрыгнула на ходу через заднюю дверь.

Несовершеннолетняя обо всем рассказала родителям, и уже те вызвали полицию.

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