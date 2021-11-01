Две маршрутки №42 в Рязани не вышли на линию из-за отказа водителей вакцинироваться

В Рязани водители маршрута №42 не вышли в рейс из-за вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 октября в Рязани из-за вакцинации водителей в рейс не вышли многие автобусы маршрута №42. Об этом сообщил перевозчик, отвечая на жалобу одной из рязанок.

«Почему в выходные так плохо обстоят дела с транспортом? Речь о маршрутке №42. Решите вопрос с этим безобразием, пожалуйста. В воскресенье 31 октября ни одного автобуса на горизонте не предвидится», - написала рязанка Лада Лорина.

Жалобу увидел перевозчик, который сообщил, что 31 октября был недовыпуск машин на 42-м маршруте.

«Связано это с вакцинацией водителей. У них появилась слабость, недомогание, повышение температуры. Еще два автобуса не вышли на линию из-за того, что водители отказались от вакцинации, которая в нашей сфере деятельности является обязательной. Приносим извинения по факту сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

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