В Рязани эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен почти на 35%

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Рязанской области превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ. По данным еженедельного мониторинга, в целом по области превышение составило 28,7 %, по Рязани - 34,8 %.

Отметим, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 2,2% по области(30,5%), и на 7,8% по г. Рязани(42,6%). Специалисты Роспотребнадзора уточняют, преимущественно болеют дети в возрасте до 14 лет. Случаи гриппа не регистрировались.

Также, в ведомстве напомнили о необходимости вакцинации от гриппа и новой коронавирусной инфекции. По словам экспертов, при распространении респираторных вирусов велика вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирус), что может привести к серьезным осложнения и тяжелым формам заболевания.