На пяти улицах Рязани 2 ноября отключат электричество

Во вторник, 2 ноября, на нескольких улицах Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения электроэнергии – опиловка аварийных деревьев.

2 ноября с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Космодемьянской, дома с 3 по 8;

- улица Разина, дома с 7 по 13;

- улица Матросова, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17;

- улица Пугачева, д. 7, стр. 1, д. 7 стр. 9;

- 1-й проезд Ломоносова, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20.

Пилить аварийные деревья будет ООО «Ландшафт-Строй».

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