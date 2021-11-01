СК выясняет причину гибели на пожаре матери с 7-летней дочкой в Сапожке

На месте происшествия в поселке Сапожок, где во время пожара погибла 43-летняя женщина с семилетней дочерью, работают следователи Кораблинского МСО и эксперты. Всем им предстоит установить точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства случившегося.

Пожар на улице Лушкина в поселке Сапожок Рязанской области произошел в ночь на 1 ноября. В результате погибли женщина и ее ребенок. Еще один ребенок – 10-летний мальчик, выжил. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

В настоящее время следователи назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

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