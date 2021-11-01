1 ноября в Рязанской области выявлен 241 новый случай COVID-19

В понедельник, 1 ноября, в Рязанской области подтвержден 241 новый случай COVID-19. Это новый максимальный суточный показатель за всю пандемию. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 48 205 рязанцев.

Поправился за сутки 20 человек. Всего перенесли заболевание за время пандемии 42 668 человек.

Летальную статистику пополнили еще 13 фамилий. Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1423 человек.

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В оперативной группе отметили, что скончались все они в июле (подробности).