Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 ноября 2021 12:07

1 ноября в Рязанской области выявлен 241 новый случай COVID-19

Это максимальный суточный показатель за всю пандемию
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В понедельник, 1 ноября, в Рязанской области подтвержден 241 новый случай COVID-19. Это новый максимальный суточный показатель за всю пандемию. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 48 205 рязанцев.

Поправился за сутки 20 человек. Всего перенесли заболевание за время пандемии 42 668 человек.

Летальную статистику пополнили еще 13 фамилий. Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1423 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

1 ноября в Рязанской области в жертвы коронавируса включили еще 13 человек

В оперативной группе отметили, что скончались все они в июле (подробности).