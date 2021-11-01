Здание бывшего института культуры в Рязани отдадут агентству минкульта России

Здание бывшего института культуры в Рязани отдадут Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Здание бывшего института культуры (рязанский филиал Московского государственного института культуры) в скором времени отдадут Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУПИК). Об этом сообщает телеканал «Ока» со ссылкой на федеральный минкульт.

«Дальнейшее использование объекта культурного наследия определят после проведения реставрационных работ», - подчеркнули в ведомстве.

Рязанский филиал МГИК чиновники официально ликвидировали в 2019 году. Тогда они объяснили свой шаг необходимостью срочного ремонта. Прошло несколько лет, но ситуация не изменилась.

Еще в марте 2021 года несмотря на предложения областных властей, на федеральном уровне не приняли решение о дальнейшем использовании здания бывшего института культуры в Рязани.

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