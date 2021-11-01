1 ноября в Рязанской области в жертвы коронавируса включили еще 13 человек

В понедельник, 1 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года.

Речь идет об восьми женщинах – 51 год, 60 лет, 70 лет, 72 года, 76 лет, 79 лет, 79 лет, 82 года и пяти мужчинах – 58 лет, 65 лет, 74 года, 82 года, 85 лет.

Напомним, что уже шестой день подряд (!) в летальный список вносится по 13 человек, причем все они скончались еще в июле.

По официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1423 человек.