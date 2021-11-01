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Происшествия1 ноября 2021 10:56

На окраине Рязани мотоциклист на скорости протаранил грузовую «ГАЗель»

ДТП произошло на улице Военных Автомобилистов
Источник:kp.ru
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На улице Военных Автомобилистов мотоциклист на скорости протаранил грузовую «ГАЗель»

На улице Военных Автомобилистов мотоциклист на скорости протаранил грузовую «ГАЗель»

Днем 30 октября на улице Военных Автомобилистов произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 37-летний рязанец за рулем мотоцикла Racer RC300 врезался в «ГАЗель» под управлением 27-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия мотоциклисту понадобилась медицинская помощь.

Всего за минувшую пятницу и выходные дни на территории Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десять человек получили различные травмы.

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