На окраине Рязани мотоциклист на скорости протаранил грузовую «ГАЗель»

На улице Военных Автомобилистов мотоциклист на скорости протаранил грузовую «ГАЗель»
Днем 30 октября на улице Военных Автомобилистов произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 37-летний рязанец за рулем мотоцикла Racer RC300 врезался в «ГАЗель» под управлением 27-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия мотоциклисту понадобилась медицинская помощь.
Всего за минувшую пятницу и выходные дни на территории Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десять человек получили различные травмы.
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