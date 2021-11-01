Опустевший после введения QR-кодов ТЦ «Виктория Плаза» в Рязани сняли на видео

Количество посетителей в торговых центрах Рязани резко сократилось после перехода на режим допуска по QR-кодам. Наглядная демонстрация – видео из ТЦ «Виктория Плаза», которое разлетелось по соцсетям.

Как в самом видео отмечает автор, съемка велась около 13:00 воскресенья. Обычно в это время в магазинах и заведениях общественного питания наблюдается большой трафик. Однако с 30 октября, когда начало действовать новое распоряжение губернатора, всё буквально опустело.

Напомним, учреждения культуры, спорта, общественного питания, бани, сауны, торговые центры обязаны допускать людей только при предъявлении QR-кода, который свидетельствует о пройденной вакцинации от COVID-19. Альтернативой является справка о перенесенной инфекции (не ранее чем полгода назад) либо справка о медицинских противопоказаниях, но уже в комплекте с отрицательным ПЦР-тестом. В любом случае при себе требуется иметь документ, чтобы подтвердить личность.

Ранее у корреспондента КП-Рязань потребовали предъявить QR-код при входе в «Викторию Плазу». Вместо предъявления паспорта там только попросили назвать дату рождения (подробнее).