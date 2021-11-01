Жители михайловского села жалуются на нашествие диких кабанов

Жители села Чурики Рязанской области жалуются на нашествие диких кабанов.

Жители села Чурики Михайловского района пожаловались в социальных сетях на нашествие диких кабанов. Животные никого не боятся и уже начали подбираться к домам.

«Слишком много кабанов развелось в селе Чурики, взрыхляют все на своем пути, уже к заборам вплотную приближаются. Земли взрыхляют, как ни в чем не бывало», - написал один местных жителей в «Подслушано в Михайлове».

Отметим, что недалеко от села расположен Чуриковский заказник для сохранения и воспроизводства запасов ценных видов животных. На территории заказника хорошие условия для обитания многих видов животных, в том числе – кабана.

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