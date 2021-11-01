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Общество1 ноября 2021 8:57

В двух районах Рязанской области 1 ноября отключат электричество

Без света останутся три населенных пункта. Плановые работы на энергооборудовании проходят в соответствии с графиком энергетиков
Источник:kp.ru
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В двух районах Рязанской области 1 ноября отключат электричество.

В двух районах Рязанской области 1 ноября отключат электричество.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

1 ноября 2021 года в двух (2) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Кораблинский район:

- деревня Бобровинки (улицы Свободы, Есенина, Набережная) — с 08:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Волосовка (улица Центральная), село Грязное (улицы Вокзальная, Садовая) — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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