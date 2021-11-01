В ночном пожаре в Рязанской области погибли мама и дочь

Жилой дом загорелся в поселке Сапожок Рязанской области в ночь на 1 ноября. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

В ночь на 1 ноября в поселке Сапожок (Рязанская область) загорелся жилой дом. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в результате пожара погибли женщина и ее дочь. Еще один несовершеннолетний – сын погибшей – госпитализирован, сообщает ТАСС.

Также известно, что в доме в момент ЧП находился 20-летний молодой человек - тоже сын жертвы пожара. Ему удалось спастись.

Областное ГУ МЧС информирует, что сообщение о возгорании поступило в 02:42. На вызов выезжали три пожарных автомобиля, восемь человек личного состава противопожарной службы.