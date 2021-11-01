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Происшествия1 ноября 2021 8:18

В ночном пожаре в Рязанской области погибли мама и дочь

Маленького сына госпитализировали, еще один – 20-летний – спасся
Источник:kp.ru
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Жилой дом загорелся в поселке Сапожок Рязанской области в ночь на 1 ноября. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Жилой дом загорелся в поселке Сапожок Рязанской области в ночь на 1 ноября. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

В ночь на 1 ноября в поселке Сапожок (Рязанская область) загорелся жилой дом. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в результате пожара погибли женщина и ее дочь. Еще один несовершеннолетний – сын погибшей – госпитализирован, сообщает ТАСС.

Также известно, что в доме в момент ЧП находился 20-летний молодой человек - тоже сын жертвы пожара. Ему удалось спастись.

Областное ГУ МЧС информирует, что сообщение о возгорании поступило в 02:42. На вызов выезжали три пожарных автомобиля, восемь человек личного состава противопожарной службы.