Под Рязанью вновь засняли полярное сияние

В ночь на 31 октября 2021 года в Рязанской области любители астрономии засняли полярное сияние. Об этом сообщается в группе «RZNASTRO | Астрономия | Рязань».

По информации любителей астрономии, это уже третье полярное сияние в 2021 году на территории Рязанской области.

«Волна полярного сияния ожидается буквально через несколько часов. И мы поедем на это смотреть», - написала перед отъездом Tasha Black.

Ранее полярное сияние под Рязанью, в частности, наблюдали 20 февраля 2021 года в селе Долгинино. Тогда астрономы-любители переживали, что местные жители могли на них осерчать из-за «неподдельного восторга» (читать подробнее).

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