Пятый день подряд в Рязани в список вносят по 13 жертв COVID-19, умерших еще в июле

В воскресенье, 31 октября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года.

Речь идет об семи женщинах – 57 лет, 59 лет, 65 лет, 65 лет, 73 года, 75 лет, 76 лет и шести мужчинах – 47 лет, 49 лет, 55 лет, 63 года, 83 года, 86 лет.

Напомним, что ранее уже пятый день подряд (!) в летальный список вносится по 13 человек, причем все они скончались еще в июле.

Отметим, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1410 человек.