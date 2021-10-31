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Общество31 октября 2021 15:09

«Окская жемчужина» ответит за работавший вопреки запрету аквапарк

Материалы дела об административном правонарушении в суд направил Роспотребнадзор
Источник:kp.ru
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Фото: оперативная группа при правительстве Рязанской области.

Фото: оперативная группа при правительстве Рязанской области.

Роспотребнадзор привлек к ответственности комплекс «Окская жемчужина» под Рязанью за работавший вопреки запрету аквапарк. Материалы дела об административном правонарушении переданы в суд.

Хотя ранее администрация «Окской жемчужины» заявила, что с 30 октября по 7 ноября аттракционы в аквапарке будет недоступны, проверка показала обратное.

«Специалистами была зафиксирована работа детских аттракционов», - рассказали в опергруппе при областном правительстве по итогам рейда.

Это позволило сделать вывод, что заведение функционирует именно как аквапарк, а новое распоряжение губернатора это запрещает.