«Окская жемчужина» ответит за работавший вопреки запрету аквапарк

Фото: оперативная группа при правительстве Рязанской области.

Роспотребнадзор привлек к ответственности комплекс «Окская жемчужина» под Рязанью за работавший вопреки запрету аквапарк. Материалы дела об административном правонарушении переданы в суд.

Хотя ранее администрация «Окской жемчужины» заявила, что с 30 октября по 7 ноября аттракционы в аквапарке будет недоступны, проверка показала обратное.

«Специалистами была зафиксирована работа детских аттракционов», - рассказали в опергруппе при областном правительстве по итогам рейда.

Это позволило сделать вывод, что заведение функционирует именно как аквапарк, а новое распоряжение губернатора это запрещает.