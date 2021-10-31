Школьник из Рязани успешно выступил в шоу «Новые танцы»

Номер рязанца был посвящен тематике повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

14-летний Дмитрий Гостев из Рязани успешно выступил в шоу «Новые танцы». Выпуск с его участием вышел в эфир 30 октября.

Номер Дмитрия, выступающего в стиле контемпорари, был посвящен тематике повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Жюри высоко оценило выучку юного танцора и легкость, с которой он исполнял непростые па. Мигель даже предрек ему большое будущее в руках большого хореографа. Егор Дружинин, в сою очередь, оценил старательность парня.

Перед выступлением Дмитрий выглядел очень спокойно, что отметила ведущая. Он признался, что уже научился справляться с волнением. На вопрос, что для него танец, рязанец ответил: «Это то, как душа себя проявляет в мире материальном».

Дмитрий рассказал, что посвящает танцам большую часть свободного времени – порой до 9 часов в день. Кроме того, он часто ездит из Рязани в Москву на мастер-классы.