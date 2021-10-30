Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 октября 2021 18:37

Сотрудники администрации Рязани проверили, как в торговых центра соблюдается режим QR-кодов

Специалисты побывали в ТЦ «Атрон» и «Европа»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В субботу, 30 октября, сотрудники управления экономики и цифрового развития администрации города Рязани провели рейды по торговым центрам с целью проверки соблюдения режима QR-кодов. Напомним, что в регионе введены временные ограничения на посещения ТЦ из-за COVID-19. Попасть в крупные торговые точки можно только при наличии QR-кода, присвоенного после вакцинации.

Представители администрации побывали в ТЦ «Атрон» и «Европа» на улице Совесткой армии. На обоих объектах работает по одному входу – размещены информационные стенды с разъяснениями по выполнению распоряжения губернатора. Сотрудники торговых центров проверяют QR-коды.

Сообщается, что рейдовые мероприятия будут продолжены.