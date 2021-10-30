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Общество30 октября 2021 10:55

Роман Калинин переизбран ректором Рязанского медуниверситета

Он получил 90 из 93 голосов
Антон КОНОВАЛОВ
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Роман Калинин на выборах ректора РязГМУ 29 октября 2021 года.

Роман Калинин на выборах ректора РязГМУ 29 октября 2021 года.

Романа Калинина вновь избрали ректором Рязанского государственного медицинского университета. Об итогах выборов, прошедших 29 октября, сообщила пресс-служба вуза.

«В ходе конференции кандидатами были представлены предвыборные программы - программы развития университета», - отметили в пресс-службе.

Помимо Калинина, который возглавляет университет с 2011 года, свои кандидатуры выдвинули заведующий кафедрой общей гигиены Алексей Дементьев и заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации здравоохранения ФДПО Ольга Медведева.

Наряду с преподавателями и другими сотрудниками вуза в тайном голосовании приняли участие студенты и аспиранты. В итоге 90 из 93 делегатов конференции отдали свои голоса действующему руководителю.