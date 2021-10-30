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Происшествия30 октября 2021 10:52

В пятницу вечером на пожаре в Шиловском районе погибла женщина

ЧП произошло в селе Тырново
Источник:kp.ru
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Вечером в пятницу, 29 октября, в селе Тырново Шиловского района произошел пожар. Тревожный звонок на пульт дежурного поступил в 18.18. Горел деревянный жилой дом размером шесть на девять метров. Пламя полностью уничтожило постройку.

К сожалению, в огне погибла женщина 1940 года рождения.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области сообщает, что на пожар выезжал один пожарный автомобиль и три человека личного состава государственной противопожарной службы, а также два автомобиля и четыре человека добровольной пожарной команды.