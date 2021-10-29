Губернатор полностью запретил ночную работу кафе в Рязани по ночам

Губернатор полностью запретил ночную работу кафе в Рязанской области в ночное время. Фото: Иван МАКЕЕВ

С субботы, 30 октября, всем кафе, барам, ресторанам и прочим точкам общественного питания запрещено работать по ночам, конкретно – с 23:00 до 06:00. Даже на вынос. Соответствующий документ, ужесточающий ограничительные меры из-за коронавируса, подписал губернатор Николай Любимов.

Кроме того, согласно распоряжению, с 30 октября по 7 ноября во время нерабочих дней в Рязани и области запрещена ночная работа предприятий общественного питания. Однако те кафе, которые расположены в торговых центрах работать смогут, правда, только навынос.

Подробнее об ужесточении ограничительных мер: Власти Рязанской области ужесточили и продлили COVID-ограничения

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 17 человек.

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