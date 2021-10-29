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Общество29 октября 2021 17:53

В сеть слит документ об отстранении в Рязани чиновников без прививки

Это письмо, якобы распространяемое среди работников городской администрации
Источник:kp.ru
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На всеобщее обозрение выставлен документ об отстранении в Рязани чиновников без прививки от COVID-19. Письмо, якобы распространяемое среди работников городской администрации, опубликовала «Новая газета».

Если верить тексту документа, в мэрии с 1 ноября намерены начать отстранять от работы тех, кто не получил первый компонент вакцины. Причем без сохранения зарплаты. Аналогичным образом будут поступать с 1 декабря с теми служащими, кто не окончил курс второй прививкой.

«При этом руководителям подразделений установили план вакцинации подчиненных – 100%», - отмечает издание.

Такие "письма счастья", если верить источнику, получают невакцинированные сотрудники администрации Рязани. Фото: novgaz-rzn.ru

Такие "письма счастья", если верить источнику, получают невакцинированные сотрудники администрации Рязани. Фото: novgaz-rzn.ru