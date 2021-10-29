В сеть слит документ об отстранении в Рязани чиновников без прививки

На всеобщее обозрение выставлен документ об отстранении в Рязани чиновников без прививки от COVID-19. Письмо, якобы распространяемое среди работников городской администрации, опубликовала «Новая газета».

Если верить тексту документа, в мэрии с 1 ноября намерены начать отстранять от работы тех, кто не получил первый компонент вакцины. Причем без сохранения зарплаты. Аналогичным образом будут поступать с 1 декабря с теми служащими, кто не окончил курс второй прививкой.

«При этом руководителям подразделений установили план вакцинации подчиненных – 100%», - отмечает издание.