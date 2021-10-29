Власти пообещали, что в Наташином парке высадят более 700 деревьев и кустарников

Работы в Наташином парке продолжатся и в следующем году. Фото: Рязанская городская Дума.

В Верхнем городском парке Рязани (Наташином парке) снесли все аварийные и больные деревья. Всего вырубили 76 ясеней, которых поразил вредитель - ясеневая узкотелая изумрудная златка, а также три сухих клена и одну липу. Сейчас рабочие выкорчевывают пни. Об этом городским депутатам сообщили представители мэрии.

Администрация Рязани со ссылкой на ученых указала, что бороться вредителями, используя химические препараты, было невозможно, поэтому деревья пришлось спилить.

Депутаты городской Думы Александр Сидоров и Александр Чайка, которые проинспектировали работы в парке, отметили необходимость дополнительного озеленения Верхнего городского (Наташиного) парка - взамен спиленных деревьев высадят новые.

Работы в парке проинспектировали депутаты Рязанской городской Думы.

По словам заместителя начальника городского управления благоустройства Марии Гермони, предусмотрена высадка свыше 700 единиц зеленых насаждений - дубы, березы, ели, а также кустарники – барбарисы, форзиции, сирень, спиреи, гортензии и другие. Высаживать растения начнут уже 30 и 31 октября.

Депутаты Рязанской городской Думы заверили, что будут держать ситуацию на контроле.

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