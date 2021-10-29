В Рязани возобновят движение маршрутки №45

Во время личного приема граждан, организованного по видеосвязи, глава администрации Елена Сорокина сообщила о возобновлении движения маршрутки №45.

Напомним, решение об этом было принято на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы 14 октября.

По информации, озвученной Сорокиной, на маршруте будет работать 8 автобусов среднего класса. Автобусы проследуют от улицы 1-я Красная, через Октябрьскую, Молодцова, Интернациональную, Бирюзова, Северную окружную дорогу, улицу Каширина, Первомайский проспект, улицу Соборную, Соборную площадь, улицы Кремлевский вал и Грибоедова, площадь Свободы, улицу Грибоедова, Касимовское шоссе, улицу Большую до конечной - «ДПР-1».