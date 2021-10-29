Рязанский врач: Отказ больных раком от вакцинации провоцирует прогрессирование болезни

Врачи призывают вакцинироваться от коронавируса и больных онкологией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если больные онкологией отказываются прививаться от коронавируса, а потом подхватывают ковид, то это приводит к бурному прогрессированию болезни. Об этом рассказала рязанский онколог Олеся Журавлева Pro Городу.

По мнению специалиста, пациенты с онкологическими заболеваниями переносят вакцинацию не хуже, чем здоровые люди.

«По моему личному опыту, у тех пациентов, которые привились во время ремиссии болезни, вакцинация не спровоцировала прогрессирование опухоли. Даже те, кто сделали прививку во время активной фазы заболевания, - рассказывает врач. - Они перенесли ее [вакцинацию] без каких-либо осложнений, и это никоим образом не повлияло на их лечение от онкологии. Но вот, к сожалению, те, кто отказались прививаться и впоследствии подхватили ковид, то это привело к бурному прогрессированию болезни.

Кроме того, врач Олеся Журавлева рекомендует прививаться от коронавируса и беременным женщинам, имеющим онкологические заболевания. Правда, если для этого нет никаких противопоказаний.

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