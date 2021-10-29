Не надо ждать падения цен. Покупайте квартиру сегодня

Валерия Русакова. Фото: Мармакс.

В 2021 году после практически идеальных условий для покупки недвижимости 2020 года, обусловленных низкой ключевой ставкой и программой льготного кредитования, ситуация кардинально изменилась.

Условия по программе льготной ипотеки стали менее выгодными. Центробанк шесть раз подряд поднимал ключевую ставку – так, в октябре она выросла до 7,5%. Соответственно, к концу года, по разным прогнозам, средняя ипотечная ставка может вырасти до 8,5% – так говорят в Минстрое, или до 9% и даже выше.

- Сегодня многие откладывают покупку жилья в ожидании падения цен. Но они рискуют упустить возможность впрыгнуть в последний вагон. Для снижения цен нет предпосылок. Растущая ипотечная ставка влияет не только на ипотеку – она удорожает и проектное финансирование для девелоперов. Кроме того, качественного предложения на рынке все еще не хватает, спрос далеко не насыщен, и в ближайшей перспективе уровень спроса останется высоким, - считает коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова.

По ее мнению, на рынке уже сегодня чувствуется нарастающее напряжение. Понемногу уходят частные инвесторы, которые приобретали жилье, чтобы потом сдавать его в аренду. С повышением ключевой ставки депозиты могут стать гораздо привлекательнее, чем доходы от аренды, а окупаться новое жилье будет дольше.

- Если вы сомневаетесь, выгодно ли сейчас покупать квартиру, то ответ прост: да, выгодно. Через год цены вырастут, а вы будете жалеть об утраченном предложении по более низкой цене, - рассказала Валерия Русакова.

При этом она отмечает, что если взять ипотеку сейчас, пока не выросли ставки, сумма выплат по кредиту останется неизменной, как и стоимость самой квартиры. На них не повлияют ни курс рубля, ни повышение цен на жилье.

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