Любимов обратился к рязанцам в связи с ужесточением ковид-ограничений

Губернатор Николай Любимов обратился через соцсети к жителям Рязанской области насчет ужесточения коронавирусных ограничений.

Губернатор Николай Любимов обратился через соцсети к жителям Рязанской области насчет ужесточения коронавирусных ограничений с 30 октября и минимум до 15 ноября. Он заявил, что из-за растущей заболеваемости COVID-19 система здравоохранения работает с перегрузкой. Распоряжения от 22 и 28 октября он объяснил намерением «сбить новую волну инфекции».

«В Рязанской области мы постарались принять более мягкие ограничительные меры по сравнению с другими регионами, чтобы дать возможность работать малому бизнесу, поддержать предпринимателей», - утверждает Любимов.

Особое внимание, по словам губернатора, снова будет уделяться масочному режиму.

«Контроль за его соблюдением будет радикально усилен», - подчеркнул глава региона.

Он попросил у рязанцев «понимания и ответственности», призвал проводить время дома со своими семьями, максимально ограничивая контакты. Также Любимов повторил, что единственный путь победить инфекцию – это вакцинация.

Напомним, распоряжениями губернатор от 22 и 28 октября в Рязанской области усилены меры по противодействию COVID-19, как их представляют себе власти. Под запрет попадает развлекательная деятельность. Закрываются аквапарки, детские развлекательные комплексы, игровые комнаты и городки в торговых центрах. Вводится допуск по QR-кодам/справкам в ТЦ, учреждения культуры, спорта, организации общественного питания, бани и сауны. Более подробно – в материале «КП-Рязань».