С 29 ноября УФНС реорганизует часть офисов в Рязанской области

С 29 ноября региональное управление Федеральной налоговой службы реорганизует часть своих инспекций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что межрайонные инспекции №4 и №10 присоединят к инспекции №9. А центральный офис объединенных подразделений расположится в Касимове, в микрорайоне Приокский, дом 12а. При этом в Сасове и в Шилове создаются территориально обособленные рабочие места для налоговиков.

Оптимизация затронет и межрайонную инспекцию №7. Ее присоединят к ИФНС России №5 с центральным офисом в Скопине, расположенном по адресу: улица Октябрьская, 50. Прием также будет вестись в Кораблине по адресу: улица Текстильщиков, 16.

В региональном УФНС подчеркнули, что реорганизация офисов не повлияет на порядок обслуживания граждан, проживающих в Кораблине, в Сасове и Шилове.