ТРЦ «М5 Молл» в Рязани организует отдельный вход для пункта вакцинации

Администрация «М5 Молл» в Рязани озвучила, в каком режиме ТРЦ будет работать с 30 октября. Фото: ТРЦ «М5 Молл»

Как и предписано распоряжением губернатора, ТРЦ «М5 Молл» в Рязани с 30 октября обязуется пускать только посетителей, привившихся от COVID-19 или недавно перенесших заболевание. Об этом администрация ТРЦ сообщила «КП-Рязань».

Вместе с паспортом посетитель должен будет предъявить QR-код сертификата о вакцинации, справку о перенесенной не раньше полугода назад коронавирусной инфекции либо медотвод от прививки с отрицательным ПЦР-тестом.

Тот же контроль нужно будет пройти, чтобы купить билет в кинотеатр или сделать заказ в заведении общественного питания. Несмотря на то, что последние работают только на вынос.

Отдельно администрация ТРЦ отметила, что для доступа к пункту вакцинации организуют отдельный вход (№2) «после прохождения соответствующей регистрации на месте».

Несовершеннолетним находиться в ТРЦ без сопровождения законных представителей будет запрещено.