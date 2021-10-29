Спрашивают о прививке – и блокируют гаджет: новый вид мошенничества в Рязани, связанный с вакцинацией

В Рязани появился новый вид мошенничества, связанный с вакцинацией от коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рязани кампанией по вакцинации от коронавируса воспользовались мошенники. Об этом сообщает телекомпания «Ока» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Владимира Хоминеца.

По словам чиновника, мошенники звонят под предлогом опроса. Во время беседы они предлагают человеку, если он сделал прививку, нажать определенные клавиши на телефоне. После этого смартфон блокируют и взламывают.

«Выполнять такие просьбы ни в коем случае нельзя. Волонтеры от правительства Рязанской области, которые обзванивают людей, чтобы пригласить на вакцинацию, не просят нажимать никаких кнопок», - заверил Владимир Хоминец.

Отметим, что власти Рязанской области ужесточили и продлили COVID-ограничения. Соответствующее распоряжение губернатор Николай Любимов подписал 28 октября (подробнее).

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