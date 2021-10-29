29 октября пандемия в Рязанской области немного сбавила обороты

В пятницу, 29 октября, в Рязанской области подтверждено 233 новых случая COVID-19. Это на два случая меньше, чем сутками ранее. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 47 486 рязанцев.

Поправился за сутки 135 человек. Всего перенесли заболевание за время пандемии 42 485 человек.

Летальную статистику пополнили еще 13 фамилий. Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1384 человек.

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