В школе №50 открыли парту в честь героя-рязанца Сергея Ларина

Фото: Боевое братство.

В рязанской школе №50 прошло памятное мероприятие, посвященное выпускнику образовательного учреждения, герою войны в Афганистане Сергею Ларину. Об этом сообщили в региональном отделении общественной организации «Боевое братство».

Почтить память героя пришли учащиеся школы, представители общественных и ветеранских организаций, а также мать Сергея Любовь Ларина. Организатороми мероприятия выступили полковник в отставке ФСБ России, ветеран афгана Алексей Стефанов и председатель регионального «Боевого братства» Александр Костров.

После минуты молчания и возложения цветов к мемориальной доске у здания образовательного учреждения в классе, в котором учился Серей Ларин, состоялся урок мужества и открытие «Парты Героя».

СПРАВКА «КП»

Сергей Ларин погиб 25 октября 1986 года в Афганистане при разминировании участка дороги. До дембеля и дня рождения ему оставалось 9 дней. В Афганистане участвовал в 47 боевых операциях, рейдах, проводках транспортных колонн, проявляя при этом мужество и героизм. Обезвредил 16 противотанковых мини фугасов. Награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды (посмертно).