Третий день подряд в Рязани в список вносят по 13 жертв COVID-19, умерших еще в июле

В пятницу, 29 октября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года.

Речь идет об 11 женщинах – 58 лет, 58 лет, 62 года, 64 года, 69 лет, 71 год, 74 года, 75 лет, 75 лет, 76 лет, 77 лет и двух мужчинах – 54 года и 55 лет.

Напомним, что ранее – 27 и 28 октября – в летальный список также вносилось по 13 человек, скончавшихся еще в июле.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1384 человек.