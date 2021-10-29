«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения

В первую очередь – доставлять медиков на вызовы, маршрутизировать пациентов в больницах и поликлиниках, заполнять документы и отвечать на звонки в колл-центрах, оказывать помощь в прививочных центрах, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с регионами по мобилизации волонтерских центров партии.

«Сегодня востребовано обеспечение врачей горячим питанием, медицинским оборудованием и сизами. Помимо этого, требуется доставка лекарств, продуктов и предметов первой необходимости для тех, кто лечится на дому, и людей из групп риска, которые ушли на самоизоляцию», – отметил Андрей Турчак.

По его словам, в каждом регионе есть и индивидуальные запросы – их также будут отрабатывать волонтерские центры «Единой России».

«Где-то это подвоз пожилых людей до пунктов вакцинации, где-то нужна помощь с перевозкой кислородных баллонов, где-то не хватает людей для контроля за соблюдением в учреждениях санитарных норм», – отметил секретарь Генсовета партии.

Он напомнил также, что на протяжении уже 20 месяцев представители волонтерских центров «Единой России», волонтерских штабов акции «Мы вместе», ОНФ, «Волонтеров-медиков», «Волонтеров Победы», активистов «Молодой Гвардии» – это почти 100 тысяч активистов – оказывают помощь гражданам и медикам. После того, как президент поддержал предложение партии об участии волонтеров в политике, многие из них по результатам выборов пополнили ряды депутатов от «Единой России» различного уровня.

В свою очередь, глава партийной комиссии по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выразил волонтерам признательность за готовность помочь медикам в критической ситуации.

Готовность оказывать всю необходимую помощь выразили «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ», другие волонтерские организации. Данные о том, что требуется для организации их работы, будут переданы региональным отделениям «Единой России». Как сообщил депутат Госдумы от партии, председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев, волонтерам требуется дополнительный транспорт для работы, сизы и помещения. В том числе – для организации колл-центров.

«На днях была перезапущена работа волонтерских штабов акции «Мы вместе». Прошу региональные отделения партии мобилизовать работу волонтерских центров «Единой России» и предоставить всю необходимую инфраструктуру для организации совместной работы по борьбе с последствиями пандемии», – подчеркнул Андрей Турчак.

В Рязанской области продолжает работать волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса.

В его деятельности участвуют волонтеры «Единой России», волонтеры-медики, молодогвардейцы, «Волонтеры Победы».

Организована горячая линия. Активисты принимают заявки на оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, инвалидам и ветеранам, в том числе в доставке на дом продуктов питания и медикаментов, а также оказывают консультационную поддержку.

Как отметил руководитель регионального волонтерского центра, председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Хубезов, работа добровольцев в пандемию не останавливалась ни на минуту.

«Самые востребованные направления: автоволонтерство, работа в call-центре и «красной зоне», доставка пациентов с ковидом на КТ», – рассказал парламентарий.

На правах рекламы.