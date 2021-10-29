На аукционе уйдут с молотка шесть автомобилей рязанских должников

Автомобили, выставленные на торги, арестовали у должников по исполнительным производствам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На торгах 26 ноября уйдет с молотка имущество должников из Рязанской области: шесть автомобилей, два нежилых помещения и земельный участок. Прием заявок начался 21 октября и завершится 23 ноября. Список лотов опубликован на torgi.gov.ru.

Самим дорогим лотом является внедорожник Toyota Highlander 2015 года выпуска с пробегом более 230 тыс. километров. Аукцион начнется с суммы около 2,4 млн рублей. Начальной ценой для другого лота – черного VOLVO S80 2010 года выпуска – назначили почти 667 тыс. рублей. Также на торги выставлены легковые автомобили Toyota Camry (2008 г.в.), Renault Logan (2013 г.в.), 3/4 доли в праве на Subaru Qutback (2012 г.в.) и грузовик VOLVO VNL.

В списке лотов есть нежилые помещения на улице Новаторов (21,4 кв.м.), Васильевском проезде (4,6 кв.м.) и земельный участок в селе Мелехово Чучковского района.