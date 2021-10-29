В Рязанской области 4 и 5 ноября изменится расписание нескольких электричек

Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области изменится 4 и 5 ноября в связи с модернизацией инфраструктуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 и 5 ноября в Рязанской области изменится расписание отдельных электричек. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. По информации МЖД, причина изменений - модернизация инфраструктуры, в частности - капитальный ремонт пути на участке Кораблино - Ряжск-1.

Изменения в расписании коснутся следующих пригородных поездов:

- №6303,6305 Ряжск-1 – Рязань-2;

- №6304,6306 Рязань-2 – Ряжск-1.

В указанные дни они будут отправляться позже привычного времени.

Отметим, что все работы будут происходить с 08:00 до 16:00 по технологии «закрытого перегона», то есть, во время ремонта поезда будут двигаться по соседнему пути в реверсивном режиме.

«Технология «закрытого перегона» позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ за меньший промежуток времени», - подчеркнул начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

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