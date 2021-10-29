На улице Зубковой рязанец на Chevrolet сбил 18-летнюю девушку

Водитель на скорости сбил 18-летнюю рязанку в Песочне.

Около полудня 28 октября в микрорайоне Дашково-Песочня произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на улице Зубковой 32-летний житель села Дядьково за рулем автомобиля Chevrolet Aveo сбил 18-летнюю рязанку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия девушку с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Девушку, сбитую на зубковой, с травмами госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.

Кроме того, на территории Рязанской области инспекторы выявили 11 нарушений правил дорожного движения, совершенных пешеходами.

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