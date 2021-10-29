В Рязани объявили сбор помощи для многодетной семьи погорельцев.
Многодетной семье погорельцев в Рыбновском районе требуется помощь. Об этом сообщили в группе «Объединение многодетных семей».
Пожар произошел 10 октября в селе Высоком. Никто из людей не пострадал, но все имущество сгорело.
«Объявляем сбор вещей. Особенно нужны теплые вещи, обувь и нижнее белье. А также вся домашняя утварь и постельное принадлежности», - говорится в сообщении.
Подробности можно узнать по телефонам: 8 910 579 2499 (волонтер) и 8 920 992 0103 (руководитель объединения многодетных семей).
Ранее сообщалось, что рязанка собирает деньги на лечение мужу, который лежит в реанимации со 100% поражением легких (читать подробнее).
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