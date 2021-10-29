Очевидица упрекнула власти насчет организации похорон жертв трагедии в Лесном

Церемония прощания и похороны большинства жертв страшного ЧП в пороховом цеху состоялись 25 октября в поселке Лесной.

Некая девушка, не пожелавшая выступить под своим именем, упрекнула чиновников в «никакой организации» похорон жертв трагедии в поселке Лесной. ЧП на местном производстве пороха 22 октября унесло 17 жизней. Свои претензии очевидец (так ее представили) рассказала Telegram-каналу Mash.

Одна часть претензий касалась поминок - нехватки еды и места для их проведения вопреки обещаниям, другая часть - непосредственно погребения.

«На 17 человек было 6 человек, кто копал могилы. Они копали всю ночь. Когда привезли гробы, нам сказали: «Сидите, ждите, мы не знаем, когда будем закапывать». И мы уже просто сами, наши друзья, сами опускали», - сказала девушка.

По ее словам, гробы «сами несли, сами закапывали», другие же «ждали два часа у могилы, пока придут и закопают».

Необходимо отметить, что жена одного из погибших и сестра другого в беседе с «КП-Рязань», наоборот, неоднократно благодарили местную администрацию за помощь в организации похорон.