Власти изменили схему движения рязанского автобуса №16

Чиновники рассказали, как будет ходить в Рязани автобус №16. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани произошли изменения в автобусном маршруте №16 (улица Новоселов,60 - поселок Южный). Соответствующее постановление опубликовала администрация города.

Согласно документу, протяженность маршрута автобуса сократится с 17,1 км до 14,6 (13,9) км. Кроме того, вместо десяти единиц транспорта на линию будут выходить 15 машин большей вместимости.

Изменятся и остановки, добавятся «улица Гражданская», «автобусный парк», «автошкола ДОСААФ», «улица Циолковского», «площадь Театральная», «Приобанк», «завод САМ», «улица Спортивная», «больница им. Семашко».

Движение автобусов будет проходить по улицам Новая, Циолковского, Есенина, Спортивная.

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