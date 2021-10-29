В восьми районах Рязанской области 29 октября отключат электричество

Несколько десятков сел и деревень останутся 29 октября 2021 года без электричества. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

29 октября в восьми (8) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шацкий район:

- село Ольхи, деревня Илларионовка, деревня Троицкое, деревня Александровка, деревня Богословка, деревня Калиновка, село Кулики, село Райполье, поселок Красный Городок, село Тарадеи, деревня Цветки, деревня Ветринка, деревня Истинка, деревня Никито-Поляны, деревня Федоровка, село Федосово, деревня Криволуцкие Дворики, село Кривая Лука, поселок Садовый, село Апушка, деревня Мельница, село Старая Покровка, поселок Лесная Поляна — с 08:00 до 17:00.

Чучковский район:

- деревня Александровка — с 08:00 до 17:00.

Путятинский район:

- деревня Ключи — с 08:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Баграмово, деревня Валищево, деревня Зеленинские Дворики, деревня Старое Веселево — с 08:00 до 17:00;

- деревня Войнюково, село Горяйново — с 10:00 до 15:00.

Старожиловский район:

- село Гребнево, деревня Акулово, деревня Акуловский Участок, деревня Горловское, село Чернобаево — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Грязное, деревня Волосовка — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Уда — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Телятники — с 09:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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