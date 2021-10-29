Задержки с ремонтом перехода на «Таможне» объяснила администрация Рязани

На Московском шоссе происходит замена покрытия несущих опор и переходной трубы надземного перехода листами монолитного поликарбоната. Фото: администрация Рязани.
Ремонта надземного перехода на Московском шоссе у остановки «Таможня» завершится гораздо позже намеченного срока – к декабрю. Администрация Рязани объяснила задержку несвоевременной поставкой материалов.
На объекте происходит замена покрытия несущих опор и переходной трубы листами монолитного поликарбоната с ультрафиолетовой защитой.
Завершить ремонт перехода планируется к декабрю 2021 года. Фото: администрация Рязани.
«В связи с задержкой поставки и удорожанием поликарбоната, подрядчик нарушил предусмотренные контрактом сроки», - утверждает пресс-служба администрации Рязани.
Кроме того, в надземном переходе установили камеры видеонаблюдения. Уже во время реставрации вандалы разрисовали обновленные листы. Чиновники направили записи с камер в правоохранительные органы.
Победителем электронных аукционов, состоявшихся в августе-сентябре 2021 года, стало ООО «Техдом». С этой организацией заключено два контракта – на 3,7 млн и 1,5 млн рублей – со сроком исполнения в октябре.