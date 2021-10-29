Городские службы Рязани перешли в режим повышенной готовности до 7 ноября

С 30 октября по 7 ноября абсолютно все городские службы Рязани будут работать в режиме повышенной готовности, сообщается пресс-служба мэрии. Власти заверили, что уже приняли меры для «обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения» в нерабочие и праздничные дни.

В частности, на всех муниципальных предприятиях сформировали дежурные бригады, оснастили их специализированной техникой. Все они готовы оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации.

Кроме того, в эти дни продолжатся рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах, а также проверки торговых центров, чтобы выяснить, посещают ли их подростки.

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