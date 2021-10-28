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Здоровье28 октября 2021 20:39

В Рязани продлили действие QR-кодов до 15 ноября

Список мест, в которых их потребуют показать, дополнили бани и торговые центры
Источник:kp.ru
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28 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов дополнил действующее антиковидное распоряжение.

Документ продлевает принятые меры до 15 ноября, а также дополняет места, в которых посетителей попросят показать QR-код и паспорт. Теперь, по данным пресс-службы регионального правительства, помимо учреждений культуры, спорта и общепита, QR-код потребуется для посещения бань, саун, торговых и торгово-развлекательных центров.

Распоряжение запрещает ресторанам, барам и кафе работать с 23 часов до 6 утра и предписывает общепиту в торговых центрах обслуживать только на вынос.

Несовершеннолетним запрещается находиться в торговых центрах и кафе, а исключение сделают только для тех подростков, которые там работают или их сопровождают взрослые.