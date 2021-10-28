Многодетным семьям передадут участки земли в поселке Дягилево

Депутаты Рязанской городской думы определили участки земли, которые будут переданы многодетным семьям для строительства на них жилья.

На заседании, прошедшем 28 октября парламентарии одобрили передачу 86 участков в пользу нуждающихся. Площадь таких наделов составляет от 400 до 1350 квадратных метров.

Располагается выделенная земля в поселке Дягилево, в селе Пальные Рыбновского района и селе Букрино Рязанского района. Согласно целевому использованию на участках разрешается строение жилых зданий высотой от одного до трех этажей.