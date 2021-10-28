Рязанские депутаты передали здание училища связи под архив МФЦ

28 октября на заседании городской думы депутаты одобрили передачу одного из зданий комплекса бывшего военного училища связи из муниципальной собственности в региональную. Об этом сообщает издание YA62.

В бывшем здании продвещсклада, расположенном по адресу Каширина, дом 1, после реконструкции разместится архив Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Общая площадь постройки, передаваемой под архив МФЦ, составляет почти 2 тысячи 800 квадратных метров.

Напомним, что Рязанское высшее военное командное училище связи существовало с 1941 по 2011 год и готовило офицеров по специальностям «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» и «Сети связи и системы коммутации». Образовательная деятельность в училище не ведется с 2009 года.