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Экономика28 октября 2021 18:26

В рязанских магазинах Fix Price с ноября повысят цены

В региональных торговых точках уже получили письмо из Москвы о грядущих изменениях
Источник:kp.ru
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Изменение цен произойдет в ноябре.

Изменение цен произойдет в ноябре.

С ноября в магазинах сети Fix Price повышаются цены. Об этом «КП-Рязань» стало известно от сотрудников рязанского подразделения компании.

В частности, они рассказали, что уже получили письмо из центрального офиса ООО «Бэст Прайс» (материнская организация - ред.) в котором сообщается о грядущих изменениях.

- Детали я вам говорить не могу, но цены в ноябре действительно повышаются. Происходить это будет постепенно, пока все товары по старым ценам не продадут, - рассказала заведующая одним из магазинов.

Ранее в компании сообщили о поэтапной замене категории товаров за 50 и 77 рублей на категорию за 59 и 79 рублей.

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